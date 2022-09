Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: bien orienté au lendemain de la BCE information fournie par Cercle Finance • 09/09/2022 à 11:37









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains vigoureux (+1,7% à Londres, +1,6% à Francfort, +1,8% à Paris), au lendemain du tour de vis sans précédent, mais aussi sans surprise pour les marchés, que la BCE a donné à sa politique monétaire.



'Dans l'ensemble, les annonces clés à travers l'Europe ont renforcé la confiance des investisseurs et poussé le FTSE 100, le FTSE 250 et le Stoxx 600 à la hausse', rappelle Liberum, notant que ces trois indices ont avancé de plus de 0,3% chacun.



Le bureau londonien souligne la vigueur affichée par le secteur financier après la décision de la BCE prise à l'unanimité de relever ses taux directeurs de 75 points de base, avec des avertissements de nouvelle hausse dans un proche avenir.



'La réunion européenne sur la crise énergétique, aujourd'hui, pourrait peut-être faire évoluer la tendance', prévient Kiplink, qui pointe une série de mesures qui pourraient être prises au niveau européen face à la flambée des prix de l'électricité.



'Bruxelles propose de restreindre les 'superprofits' des groupes énergétiques pour les redistribuer aux ménages, de plafonner le prix du gaz importé de Russie et de réduire la consommation européenne aux heures de pointe', étaye-t-il.



Seule donnée parue ce matin, la production de l'industrie française s'est contractée de 1,6% en juillet par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de l'Insee, après une progression de 1,2% en juin en rythme séquentiel.



Dans l'actualité des valeurs, Asos prend 2% à Londres, le distributeur de vêtements sur Internet ayant pourtant indiqué que son bénéfice de l'exercice clos fin août 2022 devrait se situer dans le bas de sa fourchette de prévisions.





