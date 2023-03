Marché: bien orienté après les PMI composites information fournie par Cercle Finance • 03/03/2023 à 11:46

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains plus ou moins sensibles ce vendredi (+0,2% à Londres, +1% à Francfort, +0,7% à Paris), dans le sillage d'une orientation favorable la veille à Wall Street et d'indices PMI solides sur le vieux continent.



S'étant redressé de 50,3 en janvier à 52 en février, l'indice PMI S&P Global composite de l'activité globale indique une poursuite de la croissance de l'activité de la zone euro, le rythme de l'expansion ayant en outre été le plus marqué depuis juin 2022.



'Le repli des inquiétudes relatives à la crise énergétique et au risque de récession, conjugué aux espoirs d'une atténuation prochaine de l'inflation, incite les participants à l'enquête à davantage d'optimisme', pointe-t-on chez S&P Global.



De même, l'activité dans le secteur privé britannique a renoué avec une croissance plus forte que prévu, selon l'indice PMI final composite du Royaume-Uni qui est ressorti à 53,5 le mois dernier, contre 48,7 en janvier.



Ces données encourageantes pour l'économie du vieux continent viennent s'ajouter à un regain d'optimisme concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale, qui a permis aux indices actions américains de finir en hausse jeudi.



'Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a estimé qu'un état d'esprit progressif était la ligne de conduite appropriée pour la banque centrale et dit s'en tenir à une hausse des taux d'un quart de point lors de la réunion du 22 mars', expliquait Wells Fargo.



Dans l'actualité des valeurs, Lufthansa grimpe de 5% à Francfort, la compagnie ayant dévoilé des résultats en forte amélioration sur l'année écoulée, sur fond de net redressement de la demande en voyages aériens.



Ericsson s'adjuge 4% sur l'OMX, alors que l'équipementier télécoms suédois a indiqué qu'il allait verser plus de 206 millions de dollars à la justice américaine dans le cadre du règlement à l'amiable d'une affaire au sujet de l'Irak.