Marché : bien orienté après les PMI composites

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent sensiblement du terrain ce mercredi (+1,4% à Londres, +0,8% à Francfort, +0,7% à Paris), sur fond de nouvelles données PMI plutôt rassurantes quant à la conjoncture sur le vieux continent. L'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale de la zone euro s'est redressé de 45,3 en novembre à 49,1 le mois dernier, un niveau inférieur à son estimation flash (49,8), mais mettant en évidence une moindre contraction de l'économie de la région. 'Si les données PMI suggèrent un retour à la contraction dans la zone euro au dernier trimestre 2020, le recul du PIB apparaît toutefois bien moins sévère que celui enregistré au deuxième trimestre', souligne Chris Williamson, chez IHS Markit. 'La situation pourrait toutefois s'aggraver avant de commencer à s'améliorer, d'autant que les données de décembre ont été recueillies avant la découverte de la nouvelle souche - plus contagieuse - du virus', prévient-il toutefois. Par ailleurs, annoncé à 50,7 en estimation flash, l'indice PMI composite du Royaume Uni -calculé par le CIPS et IHS Markit- ressort à 50,4 en données définitives pour décembre 2020, à comparer à 49,0 en novembre. Dans l'actualité des valeurs, Vodafone s'adjuge plus de 3% à Londres, avec le soutien de Berenberg qui a relevé sa recommandation de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours à 155 pence, contre 148 pence auparavant. AstraZeneca gagne 1%, le laboratoire ayant obtenu pour Farxiga un examen prioritaire aux États-Unis dans le cadre du traitement de l'insuffisance rénale chronique (IRC) nouvelle ou aggravée chez les adultes. Philips prend 1% à Amsterdam, alors que le groupe aurait sélectionné des Chinois pour le rachat de son pôle électroménager qui comprend des robots de cuisine, des machines à café et des purificateurs d'air, selon des sources de presse.

