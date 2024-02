Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: bien orienté après les PMI information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 11:28









(CercleFinance.com) - Si Londres reste à peu près stable, les places continentales affichent des gains sensibles (+1% à Francfort, +0,6% à Paris), sur fond d'un indice PMI plutôt rassurant concernant l'évolution de la conjoncture dans la zone euro.



L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est établi à 48,9 en février, contre 47,9 en janvier, signalant une neuvième baisse mensuelle consécutive de l'activité des entreprises privées, mais la plus faible depuis juin 2023.



'Les chiffres de l'emploi témoignent d'ailleurs d'un certain optimisme dans les entreprises privées de la zone euro, la hausse des effectifs s'étant accélérée par rapport à janvier', pointe Norman Liebke, économiste à Hamburg Commercial Bank.



Concernant le Royaume-Uni, l'indice PMI composite est ressorti à 53,3 en estimation préliminaire pour ce mois-ci, contre 52,9 en janvier, reflétant ainsi la croissance de l'activité du secteur privé britannique la plus élevée en neuf mois.



La séance est aussi marquée par de nombreuses publications de résultats, en particulier à Paris où les opérateurs saluent celles de l'assureur AXA et du groupe énergétique Engie (+2%), mais délaissent celle du groupe agroalimentaire Danone (-1%).



Ailleurs en Europe, les comptes annuels de Rolls-Royce (+7% à Londres), de Mercedes-Benz (+5% à Francfort) et de Repsol (+4% à Madrid) reçoivent des accueils chaleureux, à la différence de ceux de Nestlé (-3% à Zurich).





