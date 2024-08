Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: bien orienté après les minutes du FOMC information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain (+0,4% à Londres et à Francfort, +0,5% à Paris), à l'image de Wall Street la veille où les espoirs d'assouplissement de la politique monétaire ont été confortés par les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale.



'Le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) s'est montré plus confiant quant à un retour durable de l'inflation des Etats-Unis vers les 2%, et a noté que le marché du travail américain restait solide, mais en baisse', met en avant Barclays.



'Le procès-verbal indique que les baisses de taux devraient commencer en septembre si les données continuent d'arriver à peu près comme prévu', poursuit la banque britannique, qui confirme attendre trois baisses de 25 points de base en 2024 et trois autres en 2025.



De ce côté-ci de l'Atlantique, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé de 50,2 en juillet à 51,2 ce mois-ci, un rebond qui reflète surtout la vigueur de l'activité des services français, en lien avec les JO de Paris.



'Le ralentissement de la hausse des coûts devrait permettre de renforcer les arguments en faveur d'une baisse des taux d'intérêt lors de la réunion de septembre de la BCE', note cependant Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.



Au Royaume-Uni aussi, la croissance du secteur privé s'est accentuée en août, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui a progressé de 0,6 point à 53,4 en données préliminaires, soit un plus haut depuis le mois d'avril.



Dans l'actualité des valeurs, les investisseurs saluent les résultats supérieurs aux attentes dévoilés par le réassureur Swiss Re (+4% à Zurich), alors qu'ils sanctionnent ceux de l'assureur Aegon (-5% à Amsterdam) malgré un acompte sur dividende accru.



Deutsche Bank s'adjuge 3% à Francfort, au lendemain d'un accord avec la plupart des actionnaires de Postbank qui estimaient qu'ils auraient dû se voir proposer un meilleur prix au moment du rachat de l'institution financière allemande, en 2010.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.