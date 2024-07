Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: bien orienté après le PMI composite information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent ce mercredi (+0,5% à Londres, +0,6% à Francfort, +1% à Paris), l'indice PMI composite de la zone euro, paru en cours de matinée, recelant des éléments positifs concernant l'évolution des prix.



L'indice PMI HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est replié pour la première fois depuis octobre 2023, à 50,9 en juin contre 52,2 en mai, mais le taux d'inflation des prix payés dans le secteur privé a reculé à son plus bas niveau depuis cinq mois.



'Les données PMI HCOB relatives aux prix dans le secteur des services devraient conforter la Banque centrale européenne dans sa décision, prise en juin, d'abaisser ses taux directeurs', juge Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.



'La BCE devrait toutefois rester prudente, l'inflation continuant d'afficher un niveau toujours très supérieur à sa moyenne prépandémique et étonnamment élevé au vu de la fragilité actuelle de la conjoncture économique', nuance-t-il.



De nombreuses données sont attendues aux Etats-Unis cet après-midi, en cette veille d'Independance Day, avec en particulier le rapport ADP sur l'emploi dans le secteur privé, puis les indices PMI composite et ISM des services pour juin.



Sur le front des valeurs, bpost s'affaisse de 7% à Bruxelles sur un abaissement des objectifs du groupe postal belge pour 2024, tandis que son pair néerlandais PostNL lâche 4%, sous le poids d'une dégradation de recommandation chez UBS.



Eurofins (+3%) prend la tête du CAC40 parisien, suite à un second démenti étoffé du géant de la bioanalyse aux allégations du fonds activiste Muddy Waters, qui l'accusait de confusion et de contradictions dans ses états financiers.





