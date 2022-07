Marché: bien orienté après le PIB en zone euro information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 11:58

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains sensibles ce vendredi (+0,5% à Londres, +0,8% à Francfort, +1,3% à Paris), sur fond de chiffres rassurants concernant l'économie de la zone euro face à une conjoncture mondiale pourtant préoccupante.



Au deuxième trimestre 2022, le PIB a en effet augmenté de 0,7% dans la zone par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire d'Eurostat, après une croissance de 0,5% sur les trois premiers mois de l'année.



'Cette croissance bien meilleure que prévu sera de loin le meilleur taux trimestriel pour un certain temps. En effet, la nouvelle d'une inflation encore plus élevée que prévu ne fait que souligner que l'économie se dirige vers une période très difficile', nuance Capital Economics.



En effet, le taux d'inflation annuel a encore accéléré dans la zone euro au mois de juillet, atteignant 8,9% contre 8,6% en juin, selon une estimation rapide d'Eurostat qui met en avant une accélération des prix de l'alimentation, de l'alcool et du tabac.



'Ceci accroît la pression sur la BCE pour qu'elle relève à nouveau ses taux directeurs de 50 points de base en septembre, d'autant plus que l'économie a connu une croissance étonnamment forte au deuxième trimestre', réagit Commerzbank.



'Nous pensons que la région est susceptible d'entrer en récession plus tard cette année en raison d'une inflation élevée, de la hausse des taux d'intérêt et de l'aggravation de la crise énergétique', prévient de son côté Capital Economics.



Du côté de la saison des résultats, si les opérateurs acclament ceux d'Eni (+5% à Milan) et d'Umicore (+5% à Bruxelles), tel n'est pas le cas de ceux de Swiss Re (stable à Zurich), d'IAG (stable à Londres) et surtout d'AstraZeneca (-2% à Londres).