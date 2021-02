Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : bien orienté après la révision du PIB allemand Cercle Finance • 24/02/2021 à 11:33









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain (+0,1% à Londres, +0,3% à Paris, +0,8% à Francfort), sur fond de propos accommodants tenus la veille par le président de la Fed et d'une légère révision en hausse de la croissance allemande au dernier trimestre 2020. 'Le président de la banque centrale américaine a réitéré la position monétaire accommodante de la Fed afin de soutenir la reprise économique américaine qui reste 'inégale et loin d'être complète',' rappelait mardi soir Wells Fargo. 'M. Powell a également noté que l'inflation demeure 'molle', ce qui contribue à apaiser les craintes qu'un rebond économique plus rapide que prévu n'entraîne des pressions sur les prix', poursuivait la banque. Ce matin, Destatis a fait état en seconde lecture d'une croissance de 0,3% du PIB allemand au quatrième trimestre 2020, au lieu d'une hausse de 0,1% annoncée initialement, après un plongeon de 9,7% au deuxième trimestre et un rebond de 8,5% au troisième. 'Au quatrième trimestre, le processus de reprise a ralenti du fait de la seconde vague de coronavirus et des nouvelles mesures de confinement imposées en fin d'année', a expliqué l'office fédéral de statistiques. Parmi les publications de résultats du jour, les investisseurs sanctionnent Ageas (-2%) et surtout Ontex (-6%) à Bruxelles, mais aussi Puma (-3%) à Francfort, alors qu'ils saluent Accor (+2%) à Paris, Solvay (+4%) à Bruxelles et Telecom Italia (+8%) à Milan.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.