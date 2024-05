Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: bien orienté après la croissance britannique information fournie par Cercle Finance • 10/05/2024 à 11:38









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent favorablement ce vendredi (+0,8% à Londres, à Francfort et à Paris) sur fond de bonne nouvelle en provenance du Royaume-Uni, où le PIB s'est redressé de 0,6% au premier trimestre 2024.



Ce redressement, intervenant après deux baisses de 0,1% et 0,3% respectivement les deux trimestres précédents, fait ainsi sortir l'économie britannique de la récession, grâce à une vigueur à la fois des services et de l'industrie.



Cette annonce encourageante intervient au lendemain de celle d'un maintien par la Banque d'Angleterre (BoE) de son taux directeur à 5,25%, décision prise par sept voix contre deux qui auraient préféré une baisse de 0,25 point.



ADSS voit dans ce statu quo une volonté de la part de la BoE de 'jouer la montre, dans l'attente de données concrètes', soulignant que 'l'inflation reste plus tenace qu'on espérait auparavant et la croissance des salaires demeure forte'.



'La banque centrale a maintenu son taux directeur, mais a ouvert la porte à des baisses', estime toutefois UBS, qui anticipe une première réduction de taux dès la réunion prévue en juin, et en attend trois en tout pour cette année.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs accueillent favorablement les trimestriels d'International Airlines Group (+1%) et surtout du groupe de matériaux de construction CRH (+4%) à Londres, mais aussi ceux du pneumaticien Pirelli (+3%) à Milan.





