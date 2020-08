Marché : bien orienté après l'indice Ifo

(CercleFinance.com) - Les places européennes sont orientées à la hausse ce mardi (+0,2% à Londres, +0,6% à Francfort, +0,8% à Paris), sur fond de nouvelles données macroéconomiques plutôt encourageantes en provenance d'Allemagne.

En début de matinée, Destatis a légèrement relevé son estimation du PIB allemand pour le deuxième trimestre, estimant désormais qu'il n'a chuté 'que' de 9,7%, au lieu d'une contraction de 10,1% estimée initialement.

De plus, l'institut Ifo a fait savoir que son indice du climat des affaires en Allemagne s'est encore amélioré, passant de 90,4 en juillet à 92,6 en août, un niveau à peu près en ligne avec ce que les économistes attendaient en moyenne.

'L'indice demeure toutefois bien inférieur à son niveau d'avant crise et est conforme à un PIB continuant de se contracter en rythme annuel', tempère Capital Economics, qui s'attend donc à ce que le rebond séquentiel du troisième trimestre perde bientôt de la vitesse.

Du côté des valeurs, Credit Suisse gagne plus de 1% à Zurich après l'annonce par la banque d'une série de mesures 'visant à poursuivre le développement de ses affaires de masse avec la clientèle privée ainsi qu'à simplifier et à rendre plus efficace ce secteur d'activité'.

Aveva s'adjuge plus de 3% à Londres après l'annonce par le groupe d'ingénierie de son projet d'acquisition d'OSIsoft, fournisseur de services et logiciels de données opérationnelles industrielles en temps réel, moyennant cinq milliards de dollars.

Carlsberg gagne près de 2% sur l'OMX, soutenu par un relèvement de recommandation de la part d'UBS, désormais à l'achat sur le titre du brasseur danois (et non plus à la vente) en raison d'une valorisation jugée attractive.