Marché : biais positif sur les places européennes

(CercleFinance.com) - A l'exception de Francfort (-0,6%), les Bourses européennes gagnent du terrain (+0,2% à Paris), notamment Londres (+0,5%) sur fond d'un indice PMI signalant une accélération de la croissance du secteur manufacturier du Royaume Uni. L'indice PMI manufacturier IHS Markit/CIPS est en effet passé de 58,9 en mars à 60,9 en avril (révisé par rapport à une estimation 'flash' qui était de 60,7), traduisant la plus forte croissance du secteur depuis juillet 1994 (61,0). 'La tendance de fond reste soutenue par le discours accommodant des grandes banques centrales, en particulier la Fed, et par la saison des publications des entreprises au premier trimestre qui va bientôt toucher à sa fin aux Etats-Unis', note par ailleurs Kiplink Finance. Ce dernier pointe en effet un 'bilan exceptionnel', puisqu'après la publication de près de 60% des entreprises du S&P 500, 87% dépassent les attentes sur les BPA, qui affichent une croissance moyenne de 47,9% (contre +25% attendu avant la saison des résultats). Sur le front des valeurs européennes, Adecco lâche 4% à Zurich après la publication par le groupe de services en ressources humaines, au titre des trois premiers mois de 2021, d'un BPA de 0,76 euro, globalement conforme au consensus. Infineon dévisse aussi de 4% à Francfort, malgré un léger relèvement des objectifs du fabricant de semi-conducteurs pour l'exercice 2020-21, après un BPA ajusté trimestriel en croissance de 85% à 0,24 euro, mais manquant de peu le consensus. Mediaset gagne par contre 2% à Milan, à la suite de la conclusion par le groupe de médias d'un accord global avec Vivendi (stable à Paris) mettant fin à leurs différends en renonçant à tout litige et à toutes plaintes entre eux.

