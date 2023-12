Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: biais positif sur les places continentales information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 11:50









(CercleFinance.com) - Si Londres recule de 0,4%, les places d'Europe continentale se hissent légèrement dans le vert (+0,3% à Francfort et à Paris), après l'annonce d'un indice PMI composite de la zone euro en redressement en novembre par rapport au creux de 35 mois d'octobre (46,5).



A 47,6, son plus haut niveau depuis juillet dernier, cet indice continue de signaler une forte contraction de l'activité globale dans la zone euro, l'activité ayant diminué dans chacune des quatre premières économies de la zone en novembre.



'Dans l'ensemble, ces enquêtes, ainsi que les récentes surprises positives en matière d'inflation, suggèrent que les pressions inflationnistes s'atténuent plus rapidement que beaucoup, y compris nous-mêmes, ne l'avaient prévu', pointe néanmoins Capital Economics.



'La BCE devrait laisser ses taux inchangés lors de la réunion de la semaine prochaine, mais les décideurs politiques reconnaîtront probablement qu'ils réfléchissent au moins au moment où ils pourront recommencer à assouplir leur politique', poursuit-il.



Au Royaume-Uni, l'indice PMI d'activité des services s'est établi à 50,9 le mois dernier, soit un niveau supérieur à celui de sa première estimation publiée le 23 novembre (50,5) et en progression de 1,4 point par rapport au mois d'octobre (49,5).



Dans l'actualité des valeurs, Ericsson s'adjuge 5% sur l'OMX alors que Nokia dévisse de plus de 7%, AT&T ayant choisi le premier au détriment du second, pour un contrat majeur prévoyant le déploiement d'un vaste réseau Open RAN aux Etats-Unis.





