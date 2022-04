Marché: biais positif sur les places boursières européennes information fournie par Cercle Finance • 04/04/2022 à 12:15

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en légère hausse ce matin, Paris gagnant 0,4% devant Londres (+0,2%) tandis que Francfort se maintient à l'équilibre.



L'actualité reste toujours marqué par la guerre en Ukraine et les possibles crimes de guerre qui y auraient été commis, notamment dans le ville de Bouchta où des dizaines de corps de civils ont été retrouvés.



Selon les analystes de Kiplink, les marchés restent confiants 'en dépit de l'accélération attendue de la normalisation de la politique monétaire de la Fed'.



En effet, aux Etats-Unis, les dernières statistiques montrent une hausse de l'emploi et des salaires, accompagnée d'une baisse du chômage.



'Ce sont tous des signes d'un marché du travail extrêmement tendu. En conséquence, la pression monte sur la Réserve fédérale pour augmenter plus rapidement les taux d'intérêt', indiquait Commerzbank vendredi après-midi.



'L'inflation de la zone euro ayant bondi à 7,5% en mars, il semble de plus en plus probable que la BCE accélère ses plans de resserrement de la politique monétaire', pointait de son côté Capital Economics.



Si aucun statistique majeure n'est attendue ce jour, la semaine verra paraître les indices PMI composites de S&P Global ainsi que l'ISM des services aux Etats-Unis, mais aussi les prix producteurs et les ventes de détail en zone euro, ou encore la production industrielle en France et en Allemagne.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Roche fait savoir que la FDA a accepté la demande de licence de produit biologique supplémentaire (sBLA) et accordé un examen prioritaire pour Actemra/RoActemra (tocilizumab) par voie intraveineuse pour traiter la Covid-19 chez les adultes hospitalisés.



Novartis annonce une nouvelle organisation de ses directions pour accélérer sa croissance, renforcer son pipeline et augmenter sa productivité.



Aedifica indique avoir investi 26 millions d'euros dans deux portefeuilles. La société a réalisé un investissement de 58 millions £ dans un portefeuille de 5 maisons de repos à Jersey et sur l'Île de Man et de 57 millions d'euros dans 3 maisons de repos en Irlande.