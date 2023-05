Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: biais positif pour le Jeudi de l'Ascension information fournie par Cercle Finance • 18/05/2023 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait commencer dans le vert, à en croire des futures sur le CAC40 en progression d'environ 0,5% vers 7440 points, une matinée qui pourrait se montrer relativement calme en ce Jeudi de l'Ascension.



Aucune donnée n'est en effet prévue ce matin en Europe, et l'attention pourrait se concentrer sur les Etats-Unis, où Wall Street a fini en hausse sensible mercredi, en dépit de l'épée de Damoclès que représentait toujours le dossier du plafond de la dette.



'La rencontre de mardi entre Joe Biden et les dirigeants du Congrès n'a pas encore permis de résoudre la crise', soulignait mercredi Commerzbank, ajoutant que 'malgré certains progrès dans les pourparlers, il reste encore des obstacles importants à surmonter'.



Néanmoins, 'Joe Biden a affirmé qu'il existait un 'consensus écrasant' pour dire qu'un défaut sur la dette n'était pas une option, après la réunion de négociations en vue de relever le plafond de la dette américaine ', pointait de son côté Liberum.



Toujours aux Etats-Unis, l'après-midi verra la publication des résultats trimestriels du numéro un mondial de la distribution Walmart, et de statistiques telles que l'indice d'activité Philly Fed et les indicateurs avancés du Conference Board.



Sur le front des valeurs à Paris, Ipsos annonce l'acquisition de Shanghai Focus RX Research, qui doit renforcer significativement son expertise en matière de recherche pharmaceutique en Chine et créer un environnement favorable pour son activité santé.



Aéroports de Paris revendique un trafic en hausse de 26,2% à 26,2 millions de passagers sur son mois d'avril 2023, soit 97,9% du trafic de la période correspondante en 2019 (soit avant la crise sanitaire qui a très fortement affecté le transport aérien).