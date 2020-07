Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : biais positif pour le début du semestre Cercle Finance • 01/07/2020 à 11:33









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent le second semestre sur un biais positif (+0,2% à Londres, stabilité à Paris), sur fond de signaux encourageants pour l'activité manufacturière sur le vieux continent. L'indice PMI pour l'industrie manufacturière dans la zone euro s'affiche à 47,4 pour le mois de juin, après 39,4 en mai. Il est ainsi légèrement supérieur à son estimation flash (46,9) et se rapproche de la stabilisation (indice à 50). 'Cette évolution remarquable devrait se refléter dans une progression mensuelle très importante des chiffres officiels de la production pour les deux derniers mois', commente Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. De même, l'indice PMI du secteur manufacturier britannique, calculé par IHS Markit et le CIPS, s'est établi à 50,1 en donnée définitive au titre du mois écoulé, à comparer à 40,7 en mai et à un plus bas historique de 32,6 en avril. De l'autre côté de l'Atlantique, doivent encore paraitre cet après-midi l'enquête ADP sur l'emploi privé, ainsi que les indices PMI et ISM pour le secteur manufacturier au titre de juin, avant les minutes de la dernière réunion du FOMC ce soir. Dans l'actualité des valeurs, Clariant s'adjuge plus de 8% à Zurich, après la finalisation par le chimiste de spécialités, de la cession de son activité masterbatches (mélanges maîtres) au groupe américain de matériaux polymères PolyOne pour 1,6 milliard de dollars. Sainsbury reste stable à Londres malgré l'annonce, par la chaine de supermarchés, d'une croissance de 10,5% de ses ventes en épicerie sur son premier trimestre comptable, soutenue par ses ventes en ligne dans le contexte du confinement.

