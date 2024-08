Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: biais positif pour l'entame de la séance information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 08:32









(CercleFinance.com) - Après avoir terminé mardi sur un repli de moins de 0,3% à 7130 points, un repli limité par rapport aux pertes des deux séances précédentes, le CAC40 pourrait commencer ce jour en terrain légèrement positif au vu des futures à ce stade.



La dynamique semble plus globalement s'être inversée sur les principales places mondiales, avec une clôture nettement dans le vert mardi à Wall Street (+1% sur le S&P500 et le Nasdaq Composite) et un gain de l'ordre de 1% affiché ce matin par le Nikkei à Tokyo.



Nombre d'analystes se veulent plutôt rassurants après le lourd décrochage des marchés actions, consécutif au rapport sur l'emploi nettement plus mauvais que prévu qui a été dévoilé en fin de semaine dernière aux Etats-Unis.



'En dépit du ralentissement du marché de l'emploi, tant l'économie que les consommateurs américains se portent plutôt bien à nos yeux ; les risques de récession nous semblent limités', estime ainsi Michael Strobaek, Global CIO chez Lombard Odier.



'Les marchés boursiers pourraient se stabiliser au cours des prochaines semaines, mais nous nous attendons à une volatilité qui demeure élevée. Le franc suisse devrait rester soutenu par la demande pour les valeurs refuges', prévient-il toutefois.



Au chapitre des statistiques, doivent paraitre ce matin les balances commerciales française et allemande, ainsi que la production industrielle de l'Allemagne pour le mois de juin, avant les stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis dans l'après-midi.



Sur le front des valeurs à Paris, Airbus annonce une commande ferme de la part de Cathay pour 30 appareils A330-900, dans le cadre d'un renouvellement par la compagnie aérienne hongkongaise de sa flotte de gros-porteurs de taille moyenne.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.