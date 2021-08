Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : biais positif malgré des PMI mitigés information fournie par Cercle Finance • 23/08/2021 à 11:45









(CercleFinance.com) - Malgré des indices PMI mitigés, les Bourses européennes (+0,4% à Londres, +0,6% à Paris, stabilité à Francfort) entament du bon pied une semaine riche en données macroéconomiques avant la réunion de Jackson Hole (Wyoming). Selon l'estimation flash d'IHS Markit, l'indice PMI composite de la zone euro s'est replié de 60,2 en juillet, un sommet de quinze ans, à 59,5 en août, et signale ainsi la deuxième plus forte expansion économique de la zone depuis 2006. 'Bien que la propagation du variant Delta ait causé de nombreux problèmes dans l'ensemble de la région, les entreprises ont globalement tiré parti de l'assouplissement des mesures sanitaires', explique Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. En revanche, l'indice PMI composite du Royaume Uni est passé de 59,2 en juillet à 55,3 en estimation flash au titre du mois en cours, perte de vitesse de la reprise que les enquêteurs expliquent par les contraintes d'approvisionnement. Doivent encore être publiés, dans les prochains jours en Europe, les données détaillées du PIB allemand pour le deuxième trimestre, puis les indices de climats des affaires de l'Ifo en Allemagne et de l'Insee en France pour le mois d'août. Aux Etats-Unis, la semaine verra paraitre le PMI préliminaire, les ventes de logements, les commandes de biens durables, puis les revenus et dépenses des ménages pour juillet, ainsi qu'une deuxième estimation de la croissance du PIB trimestriel. Les investisseurs seront aussi attentifs, en fin de semaine, au symposium annuel des banquiers centraux à Jackson Hole, et en particulier aux propos qu'y tiendra le président de la Fed Jerome Powell, surtout après les minutes du FOMC parues la semaine dernière. 'Encouragée par les récents bons chiffres de l'emploi, la Fed a semble-t-il un peu avancé son calendrier de tapering des achats d'actifs, visant désormais la fin 2021 plutôt que le début 2022', soulignait-on vendredi dernier chez Oddo BHF. Dans l'actualité des valeurs, easyJet prend 2% à Londres, alors que Stephen Hester, un cadre dirigeant issu du secteur financier, a été désigné candidat pour la présidence du conseil d'administration de la compagnie aérienne. Valneva s'adjuge près de 6% à Paris, la société ayant commencé la soumission progressive du dossier de demande d'autorisation initiale de son candidat vaccin contre la Covid-19, VLA2001, auprès de l'agence de santé britannique MHRA.

