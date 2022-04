Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: biais positif, incertitudes sur le gaz russe information fournie par Cercle Finance • 01/04/2022 à 12:21

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont orientées à la hausse ce matin, Paris et Francfort (+0,5%) devançant Londres (+0,4%).



Hier, Vladimir Poutine a réaffirmé son intention d'exiger des paiements en roubles sur le gaz russe aux pays 'inamicaux' à compter de ce jour, une mesure qui avait été dénoncée par les ministres des finances des Vingt-Sept il y a quelques jours. L'incertitude plane donc quant à l'avenir des exportations du gaz russe vers l'Europe.



Sur le front des données macroéconomiques, les opérateurs ont pris connaissance dans la matinée des indices PMI manufacturiers en Europe.



L'indice PMI final IHS Markit pour le secteur manufacturier de la zone euro est passé de 58,2 en février à 56,5 en mars, soit son plus bas niveau depuis 14 mois (mai 2020), sur fond de hausse des tensions inflationnistes et géopolitiques.



Cet après-midi, les regards se tourneront vers les Etats-Unis, où seront dévoilés le rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail, puis les indices PMI et ISM pour le secteur manufacturier au titre du mois écoulé.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Stellantis a conclu, ce jour, de nouveaux accords-cadres avec BNP Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance et Santander Consumer Finance. Ces accords permettent de réorganiser la configuration actuelle des activités de financement de Stellantis en Europe.



Siemens a inauguré son nouveau Centre de défense des infrastructures critiques (CIDC) à Fredericton (Canada), renforçant ainsi son offre mondiale de cybersécurité.



Enfin, Shell fait savoir que l'exploitation du projet Colibri a débuté dans la zone marine de la côte nord (NCMA) à Trinité-et-Tobago. Le projet devrait générer quelque 30 000 barils d'équivalent pétrole par jour (bep/j) de production de gaz à court terme avec un pic de production prévu d'environ 43 000 bep/j.