Marché : biais positif après les minutes de la BCE

(CercleFinance.com) - Si Londres s'inscrit en recul de 0,7% ce vendredi, les autres grandes places européennes se montrent mieux orientées (+0,1% à Francfort, +0,2% à Paris) au lendemain de la parution des minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE. 'Les banquiers centraux européens ont constaté qu'à un rebond plus important que prévu de l'activité économique, succédait un regain de risque sur les perspectives à court terme, en raison du regain de vigueur de la pandémie de Covid-19', note Aurel BGC. 'Face à cette situation, ils ont alors décidé d'attendre leur prochaine réunion (les 9 & 10 décembre) pour 'recalibrer' leurs instruments de politique monétaire au regard de prévisions d'activité et d'inflation mises à jour', poursuit le bureau d'études. 'Il est ainsi très probable que le montant alloué au PEPP soit augmenté et qu'il soit annoncé qu'il durera jusqu'à la fin de l'année prochaine (mais toujours, 'dans tous les cas, jusqu'à ce qu'il juge que la crise du coronavirus est terminée')', estime Aurel BGC. Sur le front des statistiques, les indices ESI du sentiment économique ont chuté de façon marquée en novembre, perdant 3,5 points à 87,6 dans la zone euro et 3,6 points à 86,6 dans l'Union européenne, première chute observée depuis celle du printemps dernier. Par ailleurs, le PIB de la France en volume a rebondi de 18,7% au troisième trimestre, après une baisse 13,8% au deuxième, selon l'Insee qui révise ainsi en hausse de 0,4 point son estimation de rebond par rapport à sa première estimation. Dans l'actualité des valeurs, BBVA gagne 3% quand Sabadell plonge de 13% à Madrid, alors que le conseil d'administration de Sabadell a mis fin aux discussions avec BBVA en vue d'un rapprochement, les deux parties n'étant pas parvenues à un accord.

