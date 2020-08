Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : biais positif après les mesures de Donald Trump Cercle Finance • 10/08/2020 à 11:44









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine avec un biais positif (stabilité à Francfort, +0,3% à Londres et +0,4% à Paris), après des décisions prises unilatéralement ce week-end par Donald Trump face aux conséquences sociales de la crise. 'Le Président des Etats-Unis a signé des actions exécutives pour apporter une aide supplémentaire aux chômeurs, suspendre la collecte de charges sociales, éviter des expulsions et assister les remboursements de prêts étudiants', précise Commerzbank. 'Les décrets signés par Donald Trump pour outrepasser le blocage des négociations au Congrès et assurer le maintien d'aides aux ménages et aux entreprises américains ne permettent pas d'espérer un règlement rapide du dossier', prévient toutefois Aurel BGC. Aucune donnée n'est attendue ce lundi, mais les jours prochains verront paraitre de nombreuses statistiques américaines pour le mois de juillet, dont l'inflation (mercredi), puis les ventes de détail et la production industrielle (vendredi). De ce côté de l'Atlantique, doivent notamment être publiés l'indice ZEW en Allemagne (mardi), des estimations du PIB britannique (mercredi) et de la zone euro (vendredi), mais aussi le taux de chômage en France (jeudi). Parmi les résultats d'entreprises attendus cette semaine, figurent par exemple ceux de Cisco Systems aux Etats-Unis, ainsi que ceux d'E.ON, RWE, Deutsche Telekom, Thyssenkrupp et Aegon sur le vieux continent. En attendant, Porsche recule de près de 2% à Francfort après l'annonce, par la maison-mère de Volkswagen, d'une perte nette de 329 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2020, pointant l'impact de la pandémie de Covid-19. Ageas s'adjuge plus de 3% à Bruxelles, avec des propos favorables d'Oddo BHF qui reste à 'achat' avec un objectif de cours relevé de 40 à 45 euros après la publication vendredi dernier des trimestriels de l'assureur.

