Marché : biais positif après les indices PMI

(CercleFinance.com) - Un biais positif prévaut sur les principales places européennes (+0,9% à Londres, +0,3% à Paris, +0,1% à Francfort), alors que le secteur privé de la zone euro a renoué avec la croissance au mois de mars selon les indices PMI d'IHS Markit. L'indice composite reflétant l'activité globale dans la zone euro est ressorti à 53,2 en version finale le mois dernier, contre 48,8 en février et 52,5 en estimation préliminaire, indice 'flash' qui s'était lui-même révélé bien supérieur aux prévisions des analystes. 'L'économie de la zone euro a ainsi bien mieux surmonté les effets des récentes mesures de confinement que beaucoup ne l'avaient anticipé, grâce notamment à la résurgence du secteur manufacturier', commente Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. 'Cette résilience de l'économie suggère non seulement que les entreprises et leurs clients envisagent l'avenir avec un certain optimisme, mais aussi qu'ils ont appris progressivement à composer avec le virus', poursuit-il. De son côté, l'indice PMI composite du Royaume Uni -calculé avec le CIPS- ressort à 56,4 pour le mois dernier (révisé de 56,6 en estimation flash), en fort redressement donc par rapport à 49,6 pour février. Sur le front des valeurs, Shell peine à décoller à Londres, après un point d'étape sur son activité de premier trimestre, à l'issue duquel le groupe énergétique a communiqué des estimations jugées décevantes par le marché. A Paris, Getlink recule de près de 2% sur fond dégradation de conseil par UBS de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 15,3 à 13,9 euros, sur l'action du groupe opérant le tunnel sous la Manche.

