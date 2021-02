Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : biais positif après l'indice ZEW Cercle Finance • 16/02/2021 à 12:00









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains prudents (+0,2% à Londres, +0,1% à Francfort et à Paris), dans l'attente de la réouverture de Wall Street après un week-end de trois jours et sur fond d'un indice ZEW plutôt de bonne facture. 'Déjà, les futures sur indices actions américains évoluent en franche hausse ce matin. L'optimisme reste donc de mise, alimenté par le plan de relance de Joe Biden et l'accélération des campagnes de vaccination', souligne Kiplink Finance. L'indice ZEW du moral des investisseurs et des analystes allemands poursuit sa progression en février, gagnant encore 9,4 points à 71,2 ce mois-ci, tandis que l'indice de la situation actuelle reste à peu près stable (-0,8 point à -67,2). 'La consommation et les ventes de détail en particulier sont attendues en redressement significatif, accompagnées par des attentes en termes d'inflation plus élevées', précise Achim Wambach, le président de l'institut ZEW. Par ailleurs, le PIB a diminué de 0,6% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE au quatrième trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide d'Eurostat, qui avait annoncé -0,7% et -0,5% en toute première lecture. Sur le front des valeurs, BHP s'adjuge près de 3% à Londres, la compagnie minière ayant dévoilé au titre de son premier semestre 2020-21 un profit attribuable sous-jacent en hausse de 16% à 6,04 milliards de dollars, globalement conforme aux attentes. DSM gagne aussi près de 3% à Amsterdam, après la publication des résultats du groupe de chimie au titre de 2020, accompagnés d'un dividende stable à 2,40 euros par action. Pour 2021, il anticipe une croissance à deux chiffres de son EBITDA ajusté.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.