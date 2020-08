Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : biais positif après de nouvelles données en Europe Cercle Finance • 21/08/2020 à 11:57









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent avec un biais positif (+0,1% à Londres, +0,4% à Francfort, +0,3% à Paris), malgré une série d'indicateurs macroéconomiques contrastés parus dans la matinée sur le vieux continent. L'indice PMI flash composite de l'activité globale dans la zone euro se replie à 51,6 pour le mois d'août, après 54,9 en juillet, et alors que les économistes espéraient en moyenne une progression à plus de 55. 'La reprise économique de la zone euro a perdu de son élan en août', commente Andrew Harker, Economics Director à IHS Markit, expliquant que 'le rebond de l'activité a été fragilisé par la remontée du nombre de cas de Covid-19'. Au Royaume Uni par contre, l'indice PMI composite poursuit sa remontée en grimpant à 60,3, un nouveau plus haut de 82 mois, avec les mesures de déconfinement semblant surtout profiter au secteur manufacturier. Par ailleurs, les ventes de détail britanniques ont augmenté de 3,6% en juillet par rapport au mois précédent, là où le consensus n'attendait qu'une augmentation de 2%, 'augurant bien de la consommation au troisième trimestre' selon Capital Economics. 'Mais maintenant que l'effet initial des réouvertures est passé et que les mesures de soutien budgétaire s'estompent, de nouvelles hausses de dépenses en magasins en août et au-delà seront plus minimales', tempère le bureau d'analyse. Côté valeurs, Bayer reste stable à Francfort, après un accord par lequel le groupe paiera 1,6 milliard de dollars en vue de mettre fin à la majorité des procédures judiciaires autour de son dispositif de contraception Essure aux Etats-Unis. Novartis gagne plus de 1% à Zurich, alors que la FDA des Etats-Unis a approuvé son Kesimpta (ofatumumab) comme injection sous-cutanée pour le traitement de formes récurrentes de la sclérose en plaques chez l'adulte.

