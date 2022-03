Marché: biais positif, accord sur l'énergie entre USA et UE information fournie par Cercle Finance • 25/03/2022 à 12:15

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en légère hausse ce matin, Paris progressant de 0,6% devant Francfort (+0,4%) et Londres (0,1%).



Alors que la guerre en Ukraine entre dans son deuxième mois, Joe Biden a entamé un marathon diplomatique: présent au sommet de l'OTAN, au G7 et au Conseil européen à Bruxelles cette semaine, le président des Etast-Unis est aussi attendu en Pologne aujourd'hui.



Afin de réduire la dépendance européenne aux combustibles fossiles russes, le locataire de la Maison Blanche a annoncé l'engagement des États-Unis à fournir à l'Union européenne au moins 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de GNL cette année.



'A l'avenir, les États-Unis et l'Europe assureront une demande et une offre stables pour au moins 50 milliards de mètres cubes supplémentaires de GNL américain jusqu'en 2030', a résumé Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, soulignant que ce volume représentait déjà le tiers des volumes russes à destination de l'Europe.



'Nous sommes donc maintenant sur la bonne voie pour diversifier nos sources d'approvisionnement loin du gaz russe et vers nos amis et partenaires, des fournisseurs fiables et dignes de confiance. Nous devons sécuriser nos approvisionnements non seulement pour l'hiver prochain, mais aussi pour les années à venir', a-t-elle ajouté.



Sur le front des statistiques du jour, doit être publié notamment l'indice de confiance des consommateurs américains calculé par l'Université du Michigan, dans le courant de l'après-midi.

En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin des ventes de détail en volume au Royaume-Uni: après une hausse de 1,9% en janvier, elles se sont tassées de 0,3% le mois dernier en rythme séquentiel, selon l'office national de statistiques, mais demeurent supérieures de 3,7% à leur niveau pré-Covid-19 de février 2020.



'La légère baisse des ventes au détail en février était probablement davantage liée au retour aux dépenses non commerciales et à l'impact de la tempête Eunice qu'à la crise du coût de la vie', estime Capital Economics.



'Mais, avec de nouvelles hausses probables de l'inflation et des taux d'intérêt, nous sommes pessimistes quant aux perspectives de dépenses globales cette année', prévient cependant le bureau d'analyse économique.



En Allemagne, plombé par la guerre en Ukraine, l'indice Ifo du climat des affaires a plongé à 90,8 points en mars, contre 98,5 points (corrigé des variations saisonnières) le mois précédent.



L'institut Ifo explique cette dégradation par un effondrement record des attentes, de 13,3 points, encore plus important donc que celui observé lors de l'apparition de la crise du coronavirus en mars 2020 (-11,8 points).



Les entreprises allemandes ont également estimé que leur situation actuelle a empiré, mais avec une baisse relativement modérée (-1,6 point). 'Les entreprises allemandes s'attendent à des temps difficiles', conclut l'Ifo.



Dans l'actualité des sociétés européennes, bp annonce de nouveaux projets d'investissements d'un milliard de livres sterling dans la recharge des véhicules électriques au Royaume-Uni au cours des 10 prochaines années, accélérant ainsi le déploiement d'une recharge rapide et pratique dans tout le pays.



BAE Systems annonce avoir été choisi par l'US Air Force afin de lui fournir des radios dans le cadre de la modernisation du système de radio haute fréquence aéroportée (AHFRM). Le contrat, d'une valeur de 176 millions de dollars, doit offrir une alternative sécurisée aux méthodes de communication par satellite.



Diageo annonce avoir accepté de vendre la marque de whisky Windsor, y compris la série W, au consortium Bayside Private Equity and Metis Private Equity, un groupe de capital-investissement basé en Corée du Sud, pour un montant total de 200 milliards de KRW (environ 124 millions de livres sterling).



Enfin, Boeing et Airbus Helicopters ont signé aujourd'hui un protocole d'accord pour s'associer au programme H-47 Chinook de l'Allemagne. Le partenariat entre Boeing et Airbus vise à renforcer la préparation de la défense allemande tout en soutenant l'industrie et la croissance économique du pays.