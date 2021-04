Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : biais positif à l'approche de Jerome Powell Cercle Finance • 28/04/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - Dans l'attente de la conclusion de la réunion du FOMC ce soir, les Bourses européennes affichent des gains modérés ce matin (+0,2% à Londres, +0,4% à Francfort et à Paris), sur fond d'espoir d'évolution favorable dans le dossier de la crise sanitaire. 'De nombreux pays de l'UE ont commencé à assouplir les restrictions. En Allemagne, le nombre de nouvelles infections signalées n'augmente plus et il devrait bientôt y avoir un soulagement notable pour les personnes entièrement vaccinées', note Commerzbank. Les regards se tourneront ce soir vers la conclusion de la réunion sur deux jours du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), qui sera suivie d'une conférence de presse de son président Jerome Powell. 'Après ses multiples interventions ces dernières semaines, le discours du président de la Fed devrait comporter peu d'éléments de surprises', estime Aurel BGC, s'attendant à ce qu'il répète que l'incertitude sur les perspectives économiques reste importante. Seule donnée parue ce matin en Europe, la confiance des ménages dans la situation économique en France est stable en avril, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui se maintient à 94, en dessous de sa moyenne de longue période (100). Dans l'actualité des publications de résultats, les opérateurs acclament celle de Deutsche Bank (+8% à Francfort) marquée par un bond du bénéfice net au premier trimestre, en raison principalement de la bonne tenue de son pôle de banque d'investissement. Les publications trimestrielles de WPP (+3% à Londres), Beiersdorf (+2% à Francfort) et Electrolux (+1% à Stockholm) reçoivent aussi des accueils favorables, à la différence de celle d'Ontex (-1% à Bruxelles).

