Marché: biais négatif sur les places européennes

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent globalement à céder du terrain (+0,1% à Londres, mais -0,7% à Francfort et -0,4% à Paris) ce mardi, dans l'attente de la réouverture de Wall Street après un weekend prolongé pour cause de commémoration de l'abolition de l'esclavage.



La prudence semble prévaloir alors que les investisseurs s'interrogent sur les perspectives économiques mondiales et leur impact sur des valorisations redevenues élevées, au vu des parcours des grands indices actions depuis le début de l'année.



'Le risque pour les marchés financiers dans les mois qui viennent est d'être confrontés à une croissance économique faible, voire même un risque de récession aux Etats-Unis, le tout dans un contexte monétaire qui peut encore se durcir', prévenait lundi IG France.



'Les projections annuelles des entreprises, plutôt bien orientées lors des publications du premier trimestre, pourraient nécessiter une révision à la baisse dans certains secteurs, et donc favoriser la consolidation des indices boursiers', poursuivait-il.



Dans l'actualité des valeurs, Lanxess dévisse de près de 18% à Francfort, lourdement sanctionné pour un avertissement sur résultats lancé par le groupe de chimie de spécialités pour son deuxième trimestre et l'ensemble de 2023.



A l'inverse, Neoen signe l'une des meilleures performances à Paris (+4%), salué pour le gain d'un important contrat dans le stockage par batterie en Australie, ce qui amène le groupe d'énergies renouvelables à relever ses objectifs à horizon 2025.





