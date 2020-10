Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : biais négatif en dépit de la croissance en zone euro Cercle Finance • 30/10/2020 à 11:48









(CercleFinance.com) - La prudence domine au sein des Bourses européennes ce vendredi (-0,4% à Londres, -0,2% à Francfort, mais +0,1% à Paris), en dépit d'une première estimation de la croissance dans la zone euro plutôt de bonne facture. 'Hier, les marchés européens ont clôturé proches de l'équilibre. Les investisseurs ont apprécié le fait que la BCE a précisé qu'elle était prête à renforcer ses mesures de soutien à l'économie au mois de décembre si nécessaire', rappelle Kiplink. 'Au niveau mondial, la semaine qui s'achève s'annonce comme la pire pour les marchés financiers depuis le printemps, juste avant le premier confinement', souligne-t-il néanmoins, pointant entre autres l'incertitude liée aux élections américaines. Sur le front des statistiques, on notera pourtant que l'économie de la zone euro a dépassé les attentes en affichant une croissance de 12,7% au troisième trimestre par rapport au deuxième, selon la première estimation d'Eurostat. Toujours dans la zone euro, l'office de statistiques fait état d'un taux d'inflation annuel estimé à -0,3% en octobre, comme le mois précédent, et d'un taux de chômage de 8,3% en septembre, stable par rapport à août. Dans l'actualité des valeurs, International Airlines Group gagne 2% à Londres, malgré une perte de 1,3 milliard d'euros au titre du troisième trimestre avec l'impact de la pandémie de coronavirus sur ses recettes. A Zurich, Swiss Re prend près de 3% suite à la publication d'un bénéfice net de 444 millions de dollars engrangé au troisième trimestre, tandis que LafargeHolcim grappille près de 1% grâce à un relèvement d'objectif de free cash-flow pour 2020.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.