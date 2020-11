Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : biais négatif dans l'attente des chiffres américains Cercle Finance • 17/11/2020 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent à céder du terrain (-0,4% à Londres, -0,1% à Francfort et à Paris), la prudence régnant avant la parution, cet après-midi, de certains indicateurs économiques aux Etats-Unis pour le mois d'octobre. 'Les investisseurs devraient focaliser leur attention sur les ventes au détail du mois d'octobre. Hasard du calendrier, le géant de la distribution, Walmart, publiera ses résultats trimestriels avant l'ouverture de la bourse américaine', souligne Aurel BGC. Il pointe que les données disponibles restent positives sur la consommation des ménages, mais que les effets des aides financières de l'Etat fédéral deviennent moins importants et que l'impact de la crise va progressivement impacter leurs revenus. 'La production industrielle devrait avoir poursuivi son redressement le mois dernier, sans pour autant retrouver son niveau d'avant crise', ajoute le bureau d'études, estimant que ces données 'devraient confirmer des situations très diverses selon les secteurs'. Sur le front des valeurs européennes, easyJet cède plus de 1% à Londres, après la publication par la compagnie aérienne à bas prix d'une perte avant impôt de 1,27 milliard de livres au titre de son exercice 2019-20. BBVA lâche 5% à Madrid après la confirmation par la banque du maintien de discussions en vue d'une possible fusion avec Banco Sabadell, le groupe précisant néanmoins qu'aucune décision n'a été prise à ce stade. Santander recule quant à lui de plus de 2%, après l'annonce par la banque espagnole du rachat de la plateforme technologique de Wirecard, le fournisseur allemand de solutions de paiement récemment mis en faillite.

