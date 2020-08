Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : biais négatif avec le PIB britannique Cercle Finance • 12/08/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - Après avoir bondi de 2,4% à 5028 points mardi, le CAC40 pourrait ouvrir sur une consolidation de 0,4% vers 5007 points, sur fond de l'annonce d'une chute colossale de l'économie britannique au deuxième trimestre 2020. Le PIB du Royaume Uni a en effet plongé de 20,4% en volume en rythme séquentiel, après une contraction de 2,2% sur les trois premiers mois de l'année, selon la première estimation publiée ce matin par l'office national de statistiques. Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent être publiés les prix à la consommation pour le mois de juillet, que les économistes attendent en moyenne en progression de 0,6% en rythme séquentiel (+0,2% hors alimentation et énergie). 'Les investisseurs devraient accorder plus d'importance aux statistiques d'activité et à la confiance des consommateurs, qui seront publiées en fin de semaine', juge Aurel BGC, estimant que 'l'inflation n'est toujours pas considérée comme un problème aux Etats-Unis'. Dans l'actualité des valeurs à Paris, Claranova annonce avoir clôturé son exercice 2019-2020 avec un chiffre d'affaires de 409 millions d'euros, en hausse de 56% par rapport à l'exercice précédent, dont 20% de croissance organique. Nicox annonce un accord de concession de licence exclusif avec ITROM Pharmaceutical Group pour l'enregistrement et la commercialisation de Zerviate, 0,24% pour le traitement du prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques dans les Etats Arabes du Golfe.

