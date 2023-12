Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: biais négatif avant de nombreux indicateurs information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 11:22









(CercleFinance.com) - Un biais négatif prévaut sur les places européennes ce lundi (-0,4% à Londres, -0,2% à Paris, stabilité à Francfort), une certaine prudence régnant dans l'attente d'une multitude d'indicateurs économiques à paraitre dans les jours à venir.



De nombreuses données sont en effet attendues cette semaine en Europe, à commencer par les indices PMI composites pour le mois écoulé, puis la production industrielle en France et en Allemagne, ou encore une dernière estimation du PIB de la zone euro.



Aux Etats-Unis, outre les indices PMI et ISM des services, doivent notamment paraitre dans les prochains jours l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé, et surtout le rapport officiel du Département du Travail pour novembre.



'Les principaux indicateurs du marché du travail ont tous montré des signes de modération ces derniers mois', note à ce sujet Oddo BHF, pour qui ce marché 'reste encore tendu, mais pas au point de laisser craindre un nouvel emballement de l'inflation'.



Ces différents indicateurs aideront à jauger la conjoncture des grandes économies occidentales, dans l'optique des réunions de politique monétaire de la Fed, de la BCE et de la Banque d'Angleterre prévues la semaine prochaine.



Seule donnée parue ce matin, l'excédent commercial de l'Allemagne s'est légèrement accru à 17,8 milliards d'euros en octobre par rapport au mois précédent, grâce à une diminution de 1,2% des importations alors que les exportations ne se sont tassées que de 0,2%.



Du côté des valeurs, Roche s'adjuge plus de 2% à Zurich, salué pour un accord définitif pour l'acquisition de Carmot Therapeutics, une société américaine spécialisée dans le traitement du diabète et de l'obésité, pour jusqu'à 3,1 milliards de dollars.





