Marché : biais négatif au lendemain de Jerome Powell

(CercleFinance.com) - Un biais négatif prévaut sur les places européennes (-0,2% à Londres et à Francfort, stabilité à Paris) au lendemain d'une séance dominée par le discours de Jerome Powell dans le cadre du symposium des banquiers centraux de Jackson Hole. 'Le président de la Fed a dévoilé le changement de stratégie de politique monétaire de la banque centrale en intégrant deux évolutions notables : une asymétrie de l'objectif de plein emploi et une cible moyenne d'inflation a 2%', rappelle Kiplink Finance. Cet après-midi, doivent être publiés les revenus et dépenses des ménages américains pour le mois de juillet, attendus respectivement en baisse de 0,3% et en hausse de 1,5% par rapport à juin, puis l'indice 'UMich' de confiance des consommateurs pour août. En attendant, les indices ESI du sentiment économique se redressent en août dans la zone euro, de 5,3 points à 87,7, ainsi que dans l'Union européenne, de cinq points à 86,9, recouvrant ainsi jusqu'à présent environ 60% de leur chute record en mars et en avril. Concernant la France, l'Insee a confirmé un plongeon de -13,8% du PIB au deuxième trimestre après -5,9% au trimestre précédent, mettant en avant le contexte du confinement, et a estimé à +0,2% l'inflation en rythme annuel pour le mois d'août. Dans l'actualité des valeurs, D'Ieteren prend près de 7% à Bruxelles, la maison-mère de Belron ayant indiqué jeudi soir que ses activités 'se sont progressivement redressées et améliorées de semaine en semaine', à l'occasion de ses semestriels. ADP recule de près de 1% à Paris après un avis négatif de Deutsche Bank, qui considère le groupe français comme l'un des opérateurs aéroportuaires européens les moins bien exposés en perspective d'une reprise potentielle du secteur.

