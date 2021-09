Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : biais négatif après une donnée allemande information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 11:42









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se replient légèrement (-0,3% à Londres et à Francfort, -0,1% à Paris), alors qu'un indice du jour fait paraître que le sentiment des investisseurs allemands se dégrade encore nettement en ce mois de septembre. L'indice ZEW -qui évalue les perspectives pour l'économie allemande- chute en effet à 26,5 ce mois-ci, contre 40,4 en août, soit bien plus que la baisse aux environs de 30 qu'anticipaient en moyenne les économistes. 'La pénurie mondiale de semi-conducteurs qui affecte l'automobile et le manque de matériaux dans la construction ont entrainé une révision à la baisse significative des prévisions de résultats pour ces deux secteurs', explique l'institut de Leibniz. Toujours en Allemagne, après un tassement de 1% en juin, la production industrielle a rebondi de 1% en juillet, mais elle est ressortie à un niveau inférieur de 5,5% à celui de février 2020, mois précédent l'impact de la pandémie. Par ailleurs, le PIB a augmenté de 2,2% dans la zone euro et de 2,1% dans l'UE au deuxième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat, qui avait annoncé des hausses de 2,0% et 1,9% respectivement en estimations rapides. Dans l'actualité des valeurs, Holcim recule de 1% à Zurich, pénalisé par des propos d'Oddo qui abaisse son opinion de 'surperformance' à 'neutre', après que le Tagesanzeiger a évoqué que la justice américaine 'se penche sur les activités de Lafarge en Syrie'. Zurich Financial cède près de 1%, après la présentation par la compagnie d'assurance d'une série de nouvelles mesures destinées à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici à 2025, puis de 70% à horizon 2029.

