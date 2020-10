Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : biais négatif à la suite de New York Cercle Finance • 07/10/2020 à 11:27









(CercleFinance.com) - Un biais négatif prévaut au sein des Bourses européennes (-0,2% à Londres et à Francfort, -0,1% à Paris), au lendemain d'un recul à Wall Street sous l'effet de la décision de Donald Trump d'interrompre les discussions sur un plan de relance jusqu'aux élections. 'La Covid-19 est aussi restée au centre des préoccupations, alors que New York a décidé de réimposer des restrictions dans les zones à risque élevé dès ce mercredi', soulignait aussi Wells Fargo Advisors mardi soir. Attendue en croissance de 2% en consensus, la production industrielle de l'Allemagne s'est au contraire tassée de 0,2% en août, après une hausse de 1,4% le mois précédent (chiffre d'ailleurs révisé d'une estimation initiale de +1,2%). 'Toutefois, ceci est principalement lié à un effet exceptionnel', tempère Commerzbank, qui s'attend à ce que 'la production continue d'augmenter dans les mois à venir, quoiqu'à un rythme différent de celui des mois récents'. Autre donnée parue ce matin, le déficit commercial de la France a augmenté de 0,7 milliard d'euros en août pour atteindre 7,7 milliards, se rapprochant ainsi du niveau record de juin, avec une hausse des importations pour des exportations quasiment stables. Sur le front des valeurs, Tesco avance de plus de 2% à Londres après la publication par le groupe de distribution d'un profit avant impôt en croissance de 28,7% à 551 millions de livres sterling, au titre des six premiers mois de son exercice 2020-21. BMW Group cède près de 1% à Francfort, bien que le constructeur automobile revendique une croissance de 8,6% de ses ventes mondiales de véhicules en volume au troisième trimestre 2020 par rapport à la même période de l'année dernière. Dialog Semiconductor prend 2%, au lendemain de l'annonce par le groupe qu'il s'attend à ce que son CA pour le troisième trimestre 2020 se situe approximativement à 386 millions de dollars, au-dessus de la borne haute de sa fourchette 340/380 millions.

