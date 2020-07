Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : biais légèrement positif en Europe Cercle Finance • 10/07/2020 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes grappillent un peu de terrain ce vendredi (+0,2% à Londres, +0,1% à Francfort et stagnation à Paris), en dépit du dossier de la crise sanitaire qui continue d'hanter les esprits des opérateurs. 'La reprise dans la zone euro continue : le commerce de détail peut à nouveau espérer revoir davantage de clients dans ses magasins et des ventes accrues', pointe Commerzbank, qui note toutefois que les nouvelles infections progressent encore aux Etats-Unis. En début d'après-midi aux Etats-Unis, doivent paraitre les prix à la production au titre du mois de juin. 'Hors énergie et alimentation, les prix à la production en termes de demande finale devraient avoir stagné, ou presque', estime Aurel BGC. En France, la production a rebondi dans l'industrie manufacturière (+22%), comme dans l'ensemble de l'industrie (+19,6%) en mai en rythme séquentiel. Par rapport à février, elle reste néanmoins en net retrait (-23,4% et -21,2% respectivement). Dans l'actualité des valeurs, BP cède 0,4% à Londres au lendemain de la signature par le géant énergétique d'une coentreprise dans le secteur du carburant et de la mobilité en Inde avec le conglomérat local Reliance Industries. L'Oréal recule aussi de 0,4% à Paris, sur fond de dégradation de recommandation chez Berenberg de 'conserver' à 'vente', et ce malgré un objectif de cours rehaussé de 225 à 241 euros sur le titre du numéro un mondial des cosmétiques.

