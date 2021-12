Marché: biais légèrement positif avant l'ouverture information fournie par Cercle Finance • 30/12/2021 à 08:30

(CercleFinance.com) - En hausse de l'ordre de 0,1% vers 7159 points, les futures sur le CAC40 augurent à ce stade d'un début de séance sur des gains prudents, à la suite d'une nouvelle clôture en ordre dispersé à New York, où le Dow Jones a grappillé plus de 0,2% et le Nasdaq Composite a cédé 0,1%.



'Les tendances saisonnières positives associées à la dernière semaine de l'année ont soutenu le sentiment alors que les investisseurs continuent d'évaluer l'impact économique de la variante Omicron de la Covid-19', estime toutefois Wells Fargo.



'Bien que les cas quotidiens de coronavirus aux États-Unis aient atteint un niveau record, la dernière souche semble plus bénigne que ses prédécesseurs, avec un risque réduit d'hospitalisation', ajoute la banque californienne.



Dans l'actualité des valeurs, Icade annonce avoir finalisé la cession d'un immeuble de bureaux à Boulogne-Billancourt pour 45 millions d'euros hors droits et signé une promesse synallagmatique de vente sur l'immeuble Le Millénaire 4, à Paris, pour une valeur de 186 millions.



Euronext indique avoir enregistré une activité record sur les marchés primaires en 2021, avec 212 nouvelles inscriptions d'actions, représentant une capitalisation boursière cumulée de 123 milliards de dollars et une levée de fonds de 26 milliards.



Bluelinea fait part de la finalisation, le 31 décembre à minuit, de l'acquisition de Securitas Téléassistance, opération annoncée le 25 novembre, et qui lui permet de se hisser dans le Top 5 sur un marché français de la téléassistance estimé à près de 90 millions d'euros par an.