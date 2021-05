Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : biais légèrement positif avant l'inflation Cercle Finance • 12/05/2021 à 11:52









(CercleFinance.com) - Si Londres signe une progression sensible (+0,6%), les autres places européennes n'affichent que des gains limités (+0,1% à Francfort et à Paris), dans l'attente de la parution des chiffres de l'inflation américaine, en début d'après-midi. Si l'indice des prix à la consommation ne devrait avoir augmenté que modérément le mois dernier, Aurel BGC prévient que 'cette publication pourrait néanmoins inquiéter les investisseurs, en raison d'une forte augmentation de l'inflation mesurée sur un an'. 'Le rythme de hausse de l'indice total des prix à la consommation pourrait en effet dépasser 3,5%, alors que son noyau dur progresserait aussi sur un rythme significativement supérieur à 2%', indique le bureau d'études. En attendant, on notera que le PIB du Royaume Uni a reculé de 1,5% en volume au premier trimestre 2021 en rythme séquentiel, selon la première estimation de l'ONS, baisse qu'il attribue aux fermetures scolaires et à une large baisse des ventes de détail. Par ailleurs, la production industrielle a augmenté en mars, en rythme séquentiel, de 0,1% dans la zone euro et de 0,6% dans l'UE, selon Eurostat. Par rapport à mars 2020, elle s'est accrue de 10,9% dans la zone euro et de 11% dans l'UE. Enfin, au titre du mois d'avril, le taux d'inflation en rythme annuel a été confirmé à +2% en Allemagne d'après Destatis, alors qu'il a été révisé en baisse de 0,1 point à +1,2% en France, selon les chiffres de l'Insee. Parmi les nombreuses publications du jour, les opérateurs saluent des relèvements d'objectifs annuels chez Deutsche Telekom (+2% à Francfort) et Ahold Delhaize (+4% à Amsterdam), mais aussi les trimestriels de Bayer (+4%) et surtout Commerzbank (+8%).

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.