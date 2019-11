Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : biais légèrement négatif en Europe Cercle Finance • 29/11/2019 à 11:25









(CercleFinance.com) - Un biais légèrement négatif prévaut au sein des Bourses européennes (-0,1% à Londres, -0,2% à Francfort, stabilité à Paris), alors que les opérateurs s'interrogent toujours à propos des discussions commerciales entre Washington et Pékin. 'La loi sur Hong Kong ratifiée par le Président Trump est un 'caillou dans la chaussure' des relations sino-américaines, mais probablement pas une raison de rupture', juge LBPAM, ajoutant que 'la Fed paraît avancer dans la revue de ses pratiques de politique monétaire'. Dans l'actualité des statistiques, dans la zone euro, le taux d'inflation annuel est estimé à 1,0% en novembre, contre 0,7% en octobre, et le taux de chômage a reculé à 7,5% en octobre, au bas depuis juillet 2008. Toujours sur le vieux continent, on notera que l'Insee a confirmé une croissance de 0,3% du PIB français au troisième trimestre 2019, et que le taux de chômage en Allemagne s'est maintenu à 5% au mois de novembre. Sur le front des valeurs, E.ON prend 1,4% à Francfort, après un relèvement des objectifs du groupe énergétique pour 2019, du fait de l'acquisition d'innogy, à l'occasion de la présentation de ses résultats à neuf mois. Renault gagne 1,9% à Paris, s'étant mis d'accord avec Nissan et Mitsubishi sur 'des programmes visant à améliorer et à accélérer de manière significative l'efficacité opérationnelle de l'alliance dans l'intérêt' des trois constructeurs automobiles.

