Marché : biais légèrement négatif avant l'ouverture

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'un recul de 0,7% à 5039,5 points, le CAC40 pourrait commencer la séance sur un repli limité d'environ 0,1% vers 5033 points au vu des futures, dans un contexte plus général de morosité des places mondiales. 'Les marchés actions mondiaux ont continué de perdre du terrain jeudi, avec de faibles données économiques couplées à des inquiétudes renouvelées concernant le coronavirus qui ont plombé le moral des investisseurs', souligne-t-on chez Deutsche Bank. En milieu d'après-midi, aux Etats-Unis, les opérateurs prendront connaissance de l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board pour août, ainsi que de l'indice 'UMich' de confiance des consommateurs (préliminaire). Sur le front des valeurs, Peugeot et FCA annoncent que certains actionnaires ont accepté une clause d'incessibilité de leurs actions Faurecia, pour une durée de six mois, à partir de la réalisation du projet de distribution des 46% de Peugeot dans Faurecia. Ipsen fait part de premières données de tolérance et d'efficacité positives de l'étude CLARINET FORTE, étude de Phase II visait à évaluer lanréotide dans le TNE, données qui feront l'objet d'une mini-présentation orale lors du Congrès 2020 de l'ESMO. Rubis a dévoilé jeudi soir, au titre du premier semestre 2020, un résultat opérationnel courant en baisse de 21% à 170 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en recul similaire à 2,05 milliards (-32% à périmètre constant).

