Marché : biais haussier sur les places européennes

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains timides (+0,1% à Londres, +0,2% à Francfort et à Paris), à la veille de la parution d'un rapport sur l'emploi américain susceptible d'influer sur la politique monétaire à venir de la Réserve Fédérale. 'Les investisseurs pourraient restent positif après la belle séance d'hier mais la prudence semble de mise dans l'attente de la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, demain, à 14h30', juge Kiplink. 'De bons chiffres devraient renforcer la spéculation d'un allégement rapide du programme assouplissement monétaire de la Fed. De mauvais, au contraire, pourraient inciter la banque centrale à retarder l'échéance', précise-t-il. Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent paraître les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, la deuxième estimation de la productivité au deuxième trimestre, ainsi que la balance commerciale et les commandes à l'industrie de juillet. En attendant, les prix à la production industrielle ont augmenté de 2,3% dans la zone euro et de 2,2% dans l'UE en juillet par rapport à juin, après avoir augmenté de 1,4% dans la zone euro et de 1,5% dans l'UE en juin par rapport à mai. Dans l'actualité des valeurs, Philips gagne plus de 1% à Amsterdam, après la finalisation de la cession de sa branche d'électroménager à la société de capital-investissement chinoise Hillhouse Investment pour 4,4 milliards d'euros. Eni avance de près de 1% à Milan, alors que la compagnie pétro-gazière a fait part mercredi en fin de journée d'une 'découverte majeure de pétrole' au large de la Côte d'Ivoire, dans le bloc CI-101, opéré par Eni (90%) et Petroci Holding (10%).

