Marché: biais haussier dans l'attente de l'inflation aux USA information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 11:23

(CercleFinance.com) - Les bourses européennes sont portées par un souffle haussier ce matin, Paris, Londres et Francfort gagnant entre 0,6 et 0,8%, à quelques heures de la parution, en début d'après-midi, des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.



Le mouvement de freinage graduel de l'inflation semble bien établi, à la fois parce que les distorsions d'offre ont disparu et parce que la demande domestique donne des signes de modération', estimait Oddo BHF en début de semaine.



A titre indicatif, Jefferies anticipe pour le mois de septembre un léger ralentissement de l'inflation américaine en rythme annuel à 3,6% en données brutes et à 4,1% hors alimentation et énergie, après respectivement 3,7% et 4,3% en août.



Sur le front obligataire, le bund allemand à 10 ans campe à 2,72%, les OAT à 3,27% et les T-bonds US à 4,56%.



Le baril de Brent s'échange contre 86,7$ (+1,4%) et l'euro reste stable face au billet vert, à 1,06$/E.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Roche a annoncé aujourd'hui de nouvelles données cliniques et réelles autour de la sclérose en plaques (RMS ou PPMS).



Bayer présentera de nouvelles données issues de ses programmes d'oncologie lors du prochain congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), qui se tiendra à Madrid, en Espagne, du 20 au 24 octobre 2023.



Ericsson annonce qu'il enregistrera une charge de dépréciation hors trésorerie de 32 milliards de couronnes suédoises au titre du troisième trimestre 2023, représentant 50% du goodwill et des autres immobilisations incorporelles attribuées à Vonage.



Enfin, BAE Systems annonce la nomination de Dan Sallet au poste de vice-président senior des finances. Il succèdera à Guy Montminy, qui prendra sa retraite l'année prochaine.