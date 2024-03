Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: biais haussier avant l'audition de Jerome Powell information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 11:42









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent légèrement ce mercredi (+0,3% à Londres, +0,2% à Francfort et à Paris), à l'approche d'une allocution de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, devant la Chambre des représentants.



Les opérateurs s'attendent à ce qu'il réaffirme sa volonté de maintenir une approche prudente avant toute réduction des taux directeurs, mais ils seront quand même à l'affût du moindre indice évoquant une telle possibilité.



'Il devrait simplement confirmer que la banque centrale va, à un certain stade, baisser les taux mais que c'est encore trop tôt pour le faire', estime Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Toujours aux Etats-Unis, les investisseurs doivent aussi prendre connaissance cet après-midi de l'enquête mensuelle du cabinet ADP sur l'emploi dans le secteur privé, qui donnera une première indication à deux jours du rapport officiel du Département du Travail.



En attendant, on notera que les ventes de détail en zone euro ont augmenté de 0,1% en janvier par rapport au mois précédent, tandis que l'excédent commercial de l'Allemagne s'est accru à 27,5 milliards d'euros, grâce à des exportations vigoureuses.



Sur le front des valeurs, DHL Group lâche près de 6% à Francfort, après la publication par le groupe de logistique de résultats décevants pour 2023, une année 'caractérisée par une faible économie mondiale, et surtout un faible commerce mondial'.



A la Bourse de Paris, Scor caracole en tête du SBF120 avec un bond de près de 10% à la suite des résultats annuels du réassureur, alors que Dassault Aviation fait au contraire figure de lanterne rouge après les siens, perdant 5%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.