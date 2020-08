Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : biais favorable malgré l'incertitude à Washington Cercle Finance • 12/08/2020 à 11:28









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent plutôt favorablement ce mercredi (+0,7% à Londres, +0,2% à Paris, mais -0,1% à Francfort), en dépit des incertitudes qui prévalent au sujet des négociations à Washington. 'Dans la zone euro, les nouvelles infections continuent de progresser', souligne Commerzbank dans son point du matin, ajoutant qu'aux Etats-Unis, 'les discussions sur le paquet d'aide contre le coronavirus sont au point mort'. Dans l'actualité des statistiques, le PIB du Royaume Uni a plongé de 20,4% en volume en rythme séquentiel, après une contraction de 2,2% sur les trois premiers mois de l'année, selon la première estimation de l'office national de statistiques. En juin 2020, mois marqué par un certain assouplissement des mesures de confinement liées à la Covid-19, la production industrielle a augmenté de 9,1% tant dans la zone euro que dans l'UE, par rapport à mai, selon Eurostat. Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent être publiés les prix à la consommation pour le mois de juillet, que les économistes attendent en moyenne en progression de 0,6% en rythme séquentiel (+0,2% hors alimentation et énergie). Sur le front des valeurs, ABN Amro prend plus de 6% à Amsterdam, après une très légère perte nette de cinq millions d'euros au titre du deuxième trimestre, sous le poids principalement de lourdes charges de dépréciations sur instruments financiers. E.ON cède moins de 1% à Francfort, dans le sillage d'une réduction par le groupe énergétique de ses prévisions pour l'ensemble de 2020, anticipant désormais un bénéfice net ajusté entre 1,5 et 1,7 milliard d'euros, au lieu de 1,7-1,9 milliard.

