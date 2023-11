Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: Berenberg adopte Eurofins, Forvia, Schneider et SES information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 11:54









(CercleFinance.com) - Les titres Eurofins Scientific, Forvia, Schneider Electric et SES-imagotag font partie de la vingtaine de valeurs européennes sur lesquelles les analystes de Berenberg recommandent de se positionner à l'approche de l'exercice 2024.



Le bureau d'études allemand - qui s'appuie sur une équipe de près de 90 analystes financiers couvrant un total de 760 titres en Europe - dit vouloir adopter pour la première fois une approche plus 'globale' en termes de recherche, ce qui le conduit à tirer les enseignements de la dernière saison des résultats et à anticiper les grandes tendances pour les six mois à venir.



Dans ce contexte, le cabinet conseille aux investisseurs de détenir des actions Eurofins, dont il attend une revalorisation sur fond de redressement des marges et de soulagement du marché concernant le dossier.



Même logique pour Forvia, qui devrait tirer parti de ses solides marges bénéficiaires et de la dynamique positive de sa trésorerie après s'être fortement dévalorisé en Bourse, ajoute-t-il.



Concernant Schneider, les analystes évoquent un acteur 'recherché' du fait de son positionnement sur le segment des équipements électriques favorisant la sobriété énergétique et la numérisation.



Enfin, Berenberg estime que SES-imagotag se trouve aujourd'hui à un 'point d'inflexion' à l'aube de son entrée sur le marché américain, qu'il estime largement sous-exploité pour le moment.



Outre ces quatre valeurs françaises, l'intermédiaire allemand dit également conseiller les titres Hollywood Bowl, JD Sports, Symrise, Solaria, Sandoz, Adriatic Metals, AIB, Swiss Re, Montana Aerospace, MTU, QinetiQ, Siemens, Kinepolis, Burford, Inchcape et YouGov.





