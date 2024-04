Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: Barclays voit le STOXX 600 à 540 points fin 2024 information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 16:01









(CercleFinance.com) - Barclays a relevé mercredi sa projection pour l'indice paneuropéen STOXX Europe 600, que la banque britannique voit désormais atteindre 540 points à la fin de l'année, et non plus 510 points comme jusqu'à présent.



L'établissement londonien estime que malgré sa progression notable depuis le début de l'année, l'indice STOXX 600 présente encore un potentiel de rattrapage au vu de la remontée de la croissance, du réveil de l'activité en Chine, de la perspective de prochaines baisses de taux et de faibles niveaux de valorisations boursières.



Dans sa note, Barclays explique ainsi être passé à une position 'tactique' consistant à 'surpondérer' les actions européennes, avec une préférence toute particulière pour les valeurs liées à la consommation, si possible de qualité comme LVMH et Hermès.



La banque d'affaires conseille également de surpondérer les secteurs des services financiers, des matériaux de base et de l'énergie.



Ses analystes affichent en revanche une recommandation 'pondérer en ligne avec le marché' sur la santé, la technologie, les biens d'équipement (hors aéronautique/défense) et l'immobilier.



Les services aux collectivités ('utilities'), les télécoms et la consommation essentielle sont, quant à eux, recommandés à 'sous-pondérer' par les stratèges.



Aux cours actuels, le nouvel objectif de Barclays fait apparaître un potentiel de hausse de plus de 6% pour l'indice de référence paneuropéen.





