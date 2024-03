Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: avril débute sur une note positive à Wall Street information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 07:36









(CercleFinance.com) - Le mois boursier d'avril débute sur une note positive à Wall Street mais les indices US ont péniblement préservé leurs gains initiaux.

Passé le petit rallye haussier des 45 premières minutes, le reste de la séance se résume à une lente glissade des cours, jusqu'à clôturer au plus bas pour la plupart des indices... aucune thématique ne se distinguant au coup de cloche final.



Le Dow Jones grappille +0,2% (il gagnait jusqu'à + 0,5% initialement), le S&P500 reprend 0,63% à 5.150 (ce qu'il avait perdu vendredi) et le Nasdaq-100 finit en hausse de +1% (contre +1,6% au plus haut, après avoir perdu 1,2% vendredi).



L'indice a été soutenu par Alphabet avec +4,6% (Apple serait en pourparlers pour intégrer le moteur d'intelligence artificielle 'Gemini' de Google dans ses iPhone).



Tesla bondit de 6,2% avec l'annonce d'une hausse de 2.000E du tarif de ses véhicules électriques 'Model Y' dans certains pays européens à compter du 22 mars.



La semaine sera ponctuée par les réunions de politique monétaire de plusieurs grandes banques centrales, dont celle de la Fed... mais elle ne devrait pas donner lieu à la moindre surprise (99% pour un maintien du taux directeur) : les marchés seront, comme toujours, à l'affût de la moindre indication révélatrice sur le calendrier des baisses de taux d'intérêt à venir (et qui pourraient se limiter à 3 cette année).



Bon nombre d'analystes estiment que la banque centrale pourrait réviser à la hausse ses perspectives en matière de croissance économique et d'inflation, signifiant par là qu'il n'y a toujours pas d'urgence à réduire les taux.



En attendant, la lourdeur des bond du Trésor ne se dément pas : les T-Bonds se dégradent de +3,5Pts à 4,34%, le '30 ans' affiche +3Pts à 4,460%, ce qui est proche du zénith annuel des 4,475% et n'est pas bon pour l'immobilier.







