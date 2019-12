Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : avant la Fed, le CAC 40 légèrement dans le rouge Cercle Finance • 11/12/2019 à 10:41









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris ouvre comme prévu en léger recul, dans le sillage de Wall Street alors que de nouvelles interrogations sur les questions commerciales surviennent. Ainsi, l'indice phare de la place de marché parisienne recule de -0,3%. Il s'affiche à 5.835 points. Rappelons qu'hier, la Bourse de New York s'est retournée à la baisse après des propos de Larry Kudlow, le conseiller économique de la Maison Blanche, affirmant que 'la hausse des tarifs douaniers le 15 décembre était toujours sur la table'. Les investisseurs vont probablement, aujourd'hui, limiter leurs prises de risques, dans l'attente de la décision monétaire de la Réserve fédérale... et ce même s'ils n'en attendent pas des annonces spectaculaires. 'La politique monétaire est déjà accommodante et la situation de l'économie américaine ne justifie en rien des baisses de taux supplémentaires', estime Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest, pour qui 'les dernières baisses de taux n'étaient pas nécessaires'. Du côté des statistiques, les regardes seront tournés vers l'autre côté de l'Atlantique cet après-midi. On prendra en effet connaissance des stocks de pétrole et de l'indice des prix. En attendant, sur le marché des changes, l'euro est stable à 1,1085 dollar. Quant au Brent, il recule légèrement (-0,2%), à 64 dollars. Du côté des valeurs, selon différentes sources de presse, dont Les Echos, le patron de Seat, Luca De Meo, serait le mieux placé des différents candidats au poste de directeur général de Renault, vacant depuis l'éviction de Thierry Bolloré. Lors d'un conseil d'administration qui s'est tenu hier, rapporte le quotidien des affaires, MM. De Meo et Koller (le patron opérationnel de Faurecia) sont apparus comme les candidats les mieux placés, avec selon l'article un 'net avantage' pour le premier. Communiqué hier soir, le chiffre d'affaire du groupe SII s'établit à 325,90 ME au 1er semestre en hausse de 10,2% par rapport à fin septembre 2018. La croissance organique enregistre une progression 10,4%.

