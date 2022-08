Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: aucun catalyseur ne devrait animer la séance information fournie par Cercle Finance • 19/08/2022 à 08:34

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sans tendance marquée vendredi à l'ouverture en l'absence de véritables catalyseurs pour les marchés, notamment sur le front de l'économie.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 se replie de 20,5 points à 6537 points, signalant une modeste consolidation à l'ouverture.



Le marché parisien avait achevé la séance de jeudi sur un gain de 0,5% à 6557 points, une tendance légèrement haussière également partagée par les autres places boursières européennes.



Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 affiche à ce stade une progression symbolique d'à peine 0,1%, mais évolue néanmoins à son plus haut niveau de clôture depuis la fin du mois de mai.



La semaine s'est avérée, il est vrai, relativement contrastée entre les solides résultats publiés par les grandes entreprises américaines et des données économiques jugées plus préoccupantes, attestant d'un ralentissement de l'activité des deux côtés de l'Atlantique.



Les variations devraient rester restées limitées aujourd'hui et la tendance du jour devrait rester la même en l'absence d'événement ou d'indicateur économique majeur.



La Bourse de New York n'a affiché que des gains timides jeudi, partagée entre des statistiques économiques décevantes et les bons résultats trimestriels de Cisco.



Le Dow Jones a grappillé moins de 0,1%, tandis que le Nasdaq Composite avançait de 0,2%.



A Tokyo, l'indice Nikkei était lui aussi virtuellement inchangé au terme de la séance de vendredi, suite à l'annonce d'une accélération de l'inflation dans le pays, qui pourrait forcer la Banque du Japon (BoJ) à revoir sa politique accommodante.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries américains à dix ans est stable, à 2,88%, alors que son équivalent allemand évolue autour de 1,10%.



Sur le marché de l'énergie, les cours du brut se replient après leur redressement des derniers jours, avec un baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui repasse sous la barre des 90 dollars.



Ce vendredi, l'agenda sera particulièrement allégé du côté des indicateurs, la seule statistique au programme du jour étant les ventes de détail au Royaume-Uni, qui devraient encore illustrer l'impact de la crise du coût de la vie sur la consommation.