Marché: aucun besoin de respiration ne se fait sentir information fournie par Cercle Finance • 09/01/2023 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère progression lundi matin, le marché maintenant le cap de la hausse après avoir signé un début d'année sur les chapeaux de roue.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - avance de 21,5 points à 6886 points, annonçant une poursuite des récents mouvements de rachat dans les premiers échanges.



L'indice de référence avait achevé la séance de vendredi sur un gain de près de 1,5% à 6860 points, confirmant son entame d'exercice 2023 en fanfare, qui s'est traduit par un gain hebdomadaire impressionnant de 5,3% depuis le 1er janvier.



Wall Street a également réussi son début d'année, avec des gains hebdomadaires de plus de 1%, essentiellement sous l'impulsion de chiffres de l'emploi ayant montré un ralentissement des pressions salariales.



Les investisseurs savent que les prochaines semaines s'avéreront déterminantes, le premier mois de l'année imprimant généralement la tendance générale sur les marchés d'actions.



D'après les calculs de S&P Dow Jones Indices, lorsque l'indice S&P 500 progresse au mois de janvier, il s'inscrit en hausse sur l'ensemble de l'exercice dans plus de 71% des cas.



Le théorème s'était largement vérifié l'an dernier, puisque le S&P avait chuté de 5% sur le premier mois de l'année avant de finir l'exercice 2022 sur un repli d'un peu plus de 19%.



De même, les analystes rappellent qu'il est extrêmement rare qu'une année de correction boursière soit suivie par un nouvel exercice dans le rouge, ce qui fait prédire aux stratégistes une année boursière 2023 plutôt favorable.



Pour les analystes de Danske Bank, l'année s'annonce 'intéressante' au vu des forces contradictoires qui tiraillent actuellement les marchés financiers.



'L'atténuation de l'inflation, la légère amélioration de la visibilité, la réouverture de l'économie chinoise et les liquidités inutilisées sont autant d'éléments de nature à réduire la prime de risque et soutenir les actions', assurent-ils dans leur dernier point hebdomadaire.



'A l'inverse, la perspective d'une récession, la politique toujours restrictive menée par les banques centrales et les pressions qui s'exercent sur les profits des entreprises militent toujours en faveur d'un positionnement prudent', tempère toutefois la banque danoise.



Chez le gestionnaire d'actifs américain Raymond James, on prédit aussi une hausse des marchés boursiers en 2023, tout en pronostiquant un chemin 'semé d'embuches' dans les mois qui viennent.



'La volatilité va sans doute persister et l'atteinte d'un creux avant que les marchés se redressent va sans doute prendre du temps dans l'environnement actuel', prévient Mike Gibbs, le directeur de son portefeuille d'actions et de la stratégie technique.



'Dans cet état d'esprit, nous recommandons aux investisseurs de se montrer patients et pragmatiques, c'est-à-dire d'utiliser les accès de faiblesse pour se renforcer (dans une optique de long terme) et de ne pas chasser à tout pris les rallyes qui pourraient se présenter', précise-t-il.



Une certaine fébrilité pourrait émerger dans les prochains jours, jusqu'au grand rendez-vous de la semaine côté américain, c'est-à-dire les statistiques mensuelles des prix à la consommation (CPI) prévues jeudi.



Les investisseurs espèrent un nouveau ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, qui avait atteint 7,1% au mois de novembre, son plus bas niveau en presque un an.



Par ailleurs, les écarts pourraient rester faibles pendant une grande partie de la semaine, les investisseurs se montrant attentistes dans l'attente du coup d'envoi des publications de résultats du quatrième trimestre.



Les investisseurs devraient privilégier une approche de 'wait-and-see' avant les publications de Bank of America, Citi et Wells Fargo, qui ouvriront vendredi le bal des résultats des grandes banques américaines.



En Europe, la séance sera marquée par les chiffres du chômage en zone euro, qui paraîtront en fin de matinée.



En Allemagne, la production industrielle a légèrement rebondi de 0,2% d'un mois sur l'autre en novembre, tirée par les biens de consommation après sa baisse de 0,4% enregistrée en octobre, selon les données de Destatis, l'office fédéral de la statistique.



A ce stade, un exercice de respiration pourrait néanmoins sembler le bienvenu après une montée presque sans interruption depuis la veille de la Saint-Sylvestre.