Marché: attentiste avant de nombreuses données

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent dans un certain attentisme (-0,1% à Londres et à Francfort, stabilité à Paris) une semaine qui s'annonce assez chargée sur le front des données macroéconomiques.



Seules les ventes de logements neufs sont prévues cet après-midi au calendrier des statistiques américaines, mais les prochains jours verront paraitre notamment une nouvelle estimation du PIB des Etats-Unis, ainsi que les revenus et dépenses des ménages.



Ces derniers seront notamment accompagnés de l'indice des prix PCE sous-jacent, une statistique de 'toute première importance' selon Deutsche Bank, qui rappelle qu'il s'agit de 'la mesure de l'inflation préférée de la Fed'.



De ce côté-ci de l'Atlantique, seront publiées entre autres les indices du sentiment économique de la Commission européenne, le PIB français, l'inflation et le taux de chômage dans la zone euro ou encore les indices PMI manufacturiers.



Dans l'actualité des valeurs, Eutelsat recule de 4% à Paris, pénalisé par la dégradation du conseil de Goldman Sachs de 'achat' à 'neutre', en raison de l'impact de l'acquisition de OneWeb et de l'intensification de la concurrence sur la rentabilité du groupe.



Aperam parvient à se maintenir stable à Amsterdam, tout comme Acerinox à Madrid, tous deux aidés par des propos favorables d'Oddo BHF quant aux producteurs européens d'acier inoxydable dans une note sectorielle.





