Marché : attentisme sur le vieux continent

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent sans grande tendance (-0,2% à Londres, -0,1% à Francfort, +0,4% à Paris) une semaine qui sera marquée par de nombreuses statistiques, ainsi que par la réunion de la Réserve Fédérale américaine. Seule donnée parue ce lundi, la production industrielle a augmenté de 4,1% tant dans la zone euro que dans l'UE en juillet en rythme séquentiel, après avoir augmenté de 9,5% dans la zone euro et de 9,6% dans l'UE le mois précédent. Les prochains jours verront paraitre, entre autres, l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne (mardi), ainsi que les chiffres de l'inflation en août au Royaume Uni (mercredi) et dans la zone euro (jeudi). Aux Etats-Unis, sont notamment attendus cette semaine la production industrielle, les ventes de détail et les indicateurs avancés du Conference Board pour le mois d'août, mais surtout la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). 'Il s'agit de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed avant les élections présidentielles du 3 novembre. Dans ce contexte, M. Powell devrait tenir un discours très 'prudent' après ses annonces de Jackson Hole', estime Aurel BGC. 'Certes, il devrait s'inquiéter de l'impasse sur le vote d'un nouveau plan d'aide à l'économie américaine au niveau du Congrès. Mais, si la banque centrale doit adopter de nouvelles mesures, elle devrait attendre l'issue des élections', poursuit le bureau d'études. Sur le front des valeurs, Metro grimpe de 8% à Francfort, après que le groupe de distribution a reçu une offre de rachat par EP Global Commerce, offre qui 'sous-évalue considérablement l'entreprise' selon son conseil d'administration. Vopak gagne près de 2% à Amsterdam, sa nouvelle coentreprise à 50-50 avec un fonds de BlackRock ayant été choisie par le chimiste Dow pour lui racheter trois terminaux industriels majeurs sur le Golfe du Mexique, pour 620 millions de dollars.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.